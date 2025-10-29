Green Building Forum Italia | Milano guida la transizione green

Periodicodaily.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La transizione ecologica del settore edilizio italiano trova la sua regia operativa a Milano. Nella giornata di lunedì 27 ottobre, Palazzo Lombardia ha ospitato il Green Building Forum Italia, un evento che, con la collaborazione della Regione Lombardia e il coordinamento di GBC Italia, ha riunito il vertice delle istituzioni nazionali ed europee, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

green building forum italiaGreen Building Forum Italia: Milano guida la transizione green - Istituzioni italiane ed europee convergono a Palazzo Lombardia, coordinate da GBC Italia, su governance, finanza e roadmap per la decarbonizzazione 2050 ... Come scrive adnkronos.com

green building forum italiaUe, Meloni: "No a decarbonizzazione se rischio è desertificazione industriale" - Il messaggio della presidente del Consiglio al Green Building Forum Italia: "Al lavoro su piano casa con prezzi calmierati per i giovani" ... Scrive teleborsa.it

green building forum italiaGiorgia Meloni: “rivede” l’ex compagno Andrea Giambruno, ma ecco tutta la verità - Giorgia Meloni aprirà il Green Building Forum Italia con un video messaggio, mentre l’ex compagno Andrea Giambruno sarà moderatore. Si legge su newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Green Building Forum Italia