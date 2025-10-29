Green Building Forum Italia | da Milano la regia operativa della transizione

Palazzo Lombardia si è trasformato nella giornata di lunedì 27 in un cantiere aperto della transizione del costruito. Con la collaborazione della Regione, il Green Building Forum Italia ha riunito istituzioni, imprese e mondo accademico per passare dal dibattito alle decisioni. Sono intervenuti, tra gli altri, Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio dei Ministri), Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa), Attilio Fontana (Presidente di Regione Lombardia), Alessandro Morelli (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPESS), Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo Coesione e Riforme, Commissione europea), Pina Picierno (Vicepresidente del Parlamento europeo), Marco Osnato (Presidente VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Valentino Valentini (Viceministro delle Imprese e del Made in Italy), Gian Marco Centinaio (Vicepresidente del Senato), Daniela Santanchè (Ministro del Turismo), Anna Scavuzzo (Vicesindaco di Milano), Gianluca Comazzi (Assessore a Territorio e Sistemi Verdi, Regione Lombardia) e Alessandro Giuli (Ministero della Cultura). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

