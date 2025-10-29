Green Building Forum Italia | da Milano la regia operativa della transizione
Palazzo Lombardia si è trasformato nella giornata di lunedì 27 in un cantiere aperto della transizione del costruito. Con la collaborazione della Regione, il Green Building Forum Italia ha riunito istituzioni, imprese e mondo accademico per passare dal dibattito alle decisioni. Sono intervenuti, tra gli altri, Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio dei Ministri), Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa), Attilio Fontana (Presidente di Regione Lombardia), Alessandro Morelli (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPESS), Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo Coesione e Riforme, Commissione europea), Pina Picierno (Vicepresidente del Parlamento europeo), Marco Osnato (Presidente VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Valentino Valentini (Viceministro delle Imprese e del Made in Italy), Gian Marco Centinaio (Vicepresidente del Senato), Daniela Santanchè (Ministro del Turismo), Anna Scavuzzo (Vicesindaco di Milano), Gianluca Comazzi (Assessore a Territorio e Sistemi Verdi, Regione Lombardia) e Alessandro Giuli (Ministero della Cultura). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Green Building Council Italia (Gbc Italia), Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e Accademia Italiana di Biofilia (Aib) lanciano l’allarme: entro fine anno l’Italia, come tutti i Paesi membri dell’Ue, dovrà presentare la prima bozza del programma di ristrut Vai su Facebook
#GreenBuildingForum #Lombardia: #sostenibilità concreta per città vivibili e #sviluppoeconomico - X Vai su X
Ue, Meloni: "No a decarbonizzazione se rischio è desertificazione industriale" - Il messaggio della presidente del Consiglio al Green Building Forum Italia: "Al lavoro su piano casa con prezzi calmierati per i giovani" ... Riporta teleborsa.it
Giorgia Meloni: “rivede” l’ex compagno Andrea Giambruno, ma ecco tutta la verità - Giorgia Meloni aprirà il Green Building Forum Italia con un video messaggio, mentre l’ex compagno Andrea Giambruno sarà moderatore. Secondo newsmondo.it
Green Building Forum, Scavuzzo: non abbandonare istanze sostenibilità - "Credo che prima di tutto abbiamo bisogno di far conoscere e quindi di raccontare di più e meglio quello che è ... stream24.ilsole24ore.com scrive