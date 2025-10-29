Grazie per questi 10 anni | Selvaggia Lucarelli dedica parole dolcissime a Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli hanno celebrato il loro decimo anniversario di fidanzamento con dolcissime dediche sui social. La scrittrice e volto tv, 51 anni, e lo chef 34enne sono insieme dalla fine del 2015. Nonostante i 15 anni di differenza, la coppia ha superato ogni ostacolo e continua a mostrare un amore solido e appassionato. Nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, Selvaggia ha condiviso su Instagram una foto con Lorenzo durante uno dei loro viaggi e ha scritto: “Sei molto più di ciò che sono capace di vivere. Grazie per questi giganteschi 10 anni insieme, mi sto attrezzando per i prossimi, sperando che regga il femore”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

