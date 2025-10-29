Grazie per questi 10 anni | Selvaggia Lucarelli dedica parole dolcissime a Lorenzo Biagiarelli
Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli hanno celebrato il loro decimo anniversario di fidanzamento con dolcissime dediche sui social. La scrittrice e volto tv, 51 anni, e lo chef 34enne sono insieme dalla fine del 2015. Nonostante i 15 anni di differenza, la coppia ha superato ogni ostacolo e continua a mostrare un amore solido e appassionato. Nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, Selvaggia ha condiviso su Instagram una foto con Lorenzo durante uno dei loro viaggi e ha scritto: “Sei molto più di ciò che sono capace di vivere. Grazie per questi giganteschi 10 anni insieme, mi sto attrezzando per i prossimi, sperando che regga il femore”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Argomenti simili trattati di recente
È incredibile per me... dopo due anni ricevere ancora tantissime richieste giornaliere del mio primo libro di ricette. Sempre dedicate personalmente! Sempre emozionato nello scrivere! E pensare che sto scrivendo il secondo GRAZIE SEMPRE A VOI? - facebook.com Vai su Facebook
Diciotto anni fa nasceva il Partito Democratico grazie soprattutto al lavoro generoso di Walter Veltroni: molto più di un'intuizione. È stato il tentativo di legare opinione pubblica e partecipazione politica, di contribuire allo sviluppo del Paese con un chiaro proget - X Vai su X
''Grazie per questi 10 anni'': Selvaggia Lucarelli fa una romantica dedica al futuro sposo Lorenzo Biagiarelli per l’anniversario, lui rincara la dose di dolcezza - Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli si sono scambiati delle dolcissime dediche via social per il ... Si legge su gossip.it