Tempo di lettura: 2 minuti tinua l'emergenza idrica in Alta Irpinia a causa del grave guasto che ha interessato la pompa n.8 della centrale di sollevamento di Cassano Irpino, da cui dipende la fornitura d'acqua a numerosi comuni del territorio. L' Alto Calore Servizi S.p.A., con un comunicato ufficiale, fa sapere che l' Acquedotto Campano, con nota trasmessa via PEC nella tarda serata di ieri (prot. 982 del 28 ottobre 2025), ha comunicato l'impossibilità di ripristinare il funzionamento dell'elettropompa, nonostante i ripetuti tentativi effettuati. Il guasto ha provocato l'interruzione del servizio idrico nei comuni di Nusco, Montella (località Tagliabosco e Scuozzo), Torella dei Lombardi, Frigento, Rocca San Felice, Sant'Angelo dei Lombardi (inclusi istituto penitenziario, stabilimento Ferrero e ospedale), Lioni (zona rurale), Castelfranci (rurale) e Gesualdo (zona Lappierti).

© Anteprima24.it - Grave guasto ad una pompa: mezza Irpinia di nuovo senza acqua