Gratteri a La7 | Il governo sta demolendo il codice di procedura penale pur di non farci arrivare ai colletti bianchi

“ Separazione delle carriere? Il discorso è che si vuole fare confusione, non si vuole spiegare con calma alla gente che la separazione delle carriere non c’entra nulla con i bisogni di giustizia della gente “. Così il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, interviene a Otto e mezzo, su La7, criticando duramente la riforma costituzionale voluta dal governo Meloni. Secondo il magistrato, l’obiettivo del progetto non è migliorare il sistema giudiziario, ma “ mettere sotto tutela il pubblico ministero, controllarlo, renderlo docile, e la prova ne è che si parla sempre di procedimenti disciplinari”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

