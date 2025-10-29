Corsa alle carte prepagate Esselunga dal valore di 50 euro per fare la spesa gratis. Vediamo come richiederla e risparmiare. Un risparmio di 50 euro è un’opportunità da cogliere al volo. Alleggerire la spesa settimanale è un obiettivo comune tra i consumatori e con la carta prepagata Esselunga è realmente raggiungibile. Perché ciò accada bisognerà partecipare ad un concorso e vincerlo. Ci sono in palio 160 carte prepagate e la modalità di vittoria è instant win. Nessuna attesta stressante! Dallo scorso 22 ottobre e fino al 6 novembre si può partecipare ad un concorso esclusivo presso i punti vendita Esselunga, sul portale spesaonline. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Gratis carte prepagate Esselunga da 50 euro, chiedila subito e fai la spesa senza soldi