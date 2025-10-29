Grande successo per il gorgonzola Dop in Germania
Dal 4 all’8 ottobre 2025 il Consorzio per la tutela del Formaggio Gorgonzola Dop ha partecipato alla fiera Anuga a Colonia.Un appuntamento imprescindibile per il Consorzio non solo per l’importanza che la kermesse tedesca ricopre a livello internazionale, ma anche per il peso del mercato tedesco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
