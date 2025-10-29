Grande Sicilia riunisce i vertici | Alle Regionali faremo una nostra lista serve un centrodestra moderno

Grande Sicilia si presenterà alle prossime elezioni regionali con una propria lista. Lo hanno deciso i vertici del movimento fondato da Roberto Lagalla, Raffaele Lombardo e Gianfranco Miccichè, nel corso di una riunione che si è svolta allo Stand Florio di Palermo.Sicilia laboratorio politico, al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Completata la nuova area sportiva di Bonagia Si sono conclusi i lavori che restituiscono al quartiere un moderno spazio dedicato allo sport e alla socialità, con un campo polivalente, aree verdi, parcheggi e il più grande skatepark della Sicilia, omologato per Vai su Facebook

Politica, i vertici di “Grande Sicilia” si incontrano a Palermo: “Alle Regionali con la nostra lista” - A Palermo si è svolto un incontro tra i fondatori del movimento Grande Sicilia, Roberto Lagalla, Raffaele Lombardo e Gianfranco Micciché, insieme a numerosi rappresentanti del mondo politico e delle i ... Riporta mondopalermo.it

Grande Sicilia prepara le elezioni, a Palermo Lombardo, Miccichè e Lagalla riuniscono il Movimento - Lo fa riunendosi a Palermo e dando, così, un segnale anche nel capoluogo della Sicilia dopo gli incontri t ... mondopalermo.it scrive

Il vertice di maggioranza: pace fatta, ma non troppo. Dal rimpasto rimandato alle mancette in Finanziaria - Si chiude così il vertice di maggioranza della politica regionale in Sicilia. Segnala meridionews.it