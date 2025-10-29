Grande Fratello VIP slitta l’inizio? L’indiscrezione

Grande Fratello VIP: slitta l’inizio della nuova edizione. Ecco cosa sta succedendo. Il Grande Fratello VIP era atteso come uno degli appuntamenti televisivi più forti del 2026, ma qualcosa sembra essere cambiato nei piani di Mediaset. L’inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, potrebbe slittare rispetto alle date previste, alimentando curiosità e malumori tra i fan più affezionati. Leggi anche “Best New Wellness & Beauty Concept” per BLUM, la nuova eccellenza italiana del benessere Stando a quanto riporta Novella2000, Affari Italiani avrebbe rivelato che Mediaset starebbe valutando uno slittamento. 🔗 Leggi su 361magazine.com

