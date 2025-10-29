Dopo un’edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura che ha faticato a conquistare il pubblico, Alfonso Signorini è pronto a riprendere in mano la casa più spiata d’Italia con la versione Vip del reality. La sua assenza nel prime time di Canale 5 si è fatta sentire, e Mediaset sembra voler celebrare i venticinque anni del programma riportando volti noti del mondo dello spettacolo. Il cast sarebbe ormai in fase di definizione e, questa volta, il conduttore potrà contare su un supporto esterno molto atteso. Il Grande Fratello floppa? Niente paura: torna Signorini con la versione vip!. L’edizione firmata Simona Ventura non è riuscita a regalare emozioni forti né dinamiche coinvolgenti, tanto che Mediaset punta sul ritorno di Signorini nel 2026. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Grande Fratello Vip, Signorini torna dopo il flop di Simona Ventura, ma non da solo: colpo di scena!