Grande Fratello Vip il reality di Signorini rinviato e ridotto | quando andrà in onda
É da un po’, ormai, che non si vede Alfonso Signorini in televisione. Qualcosa di strano, se si pensa a quanto accaduto negli ultimi anni. Una fase di pausa e ristrutturazione per il format assegnatogli ormai da tempo. Quel Grande Fratello Vip che non sembra voler tornare nel cuore del pubblico, anche a causa di cast e dinamiche poco convincenti. Si parlava di un ritorno a gennaio, in una staffetta con Simona Ventura, ma così non sarà. Ecco, dunque, quando rivedremo (forse) il reality tanto discusso. Quando finisce il Grande Fratello Nip. Simona Ventura sta facendo un ottimo lavoro con il suo Grande Fratello Nip. 🔗 Leggi su Dilei.it
Scopri altri approfondimenti
Un momento di sconforto per Anita: “Mi sento sola” #GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X
"Chi può capire cosa sto provando? Nessuno. L'unica persona che viveva per me a cui potevo appoggiarmi era mia madre, io l'ho persa" Anita Mazzotta è crollata in lacrime nella casa del Grande Fratello, sopraffatta dal dolore per la perdita della madre. Vai su Facebook
Grande Fratello VIP slitta l’inizio? L’indiscrezione - Il Grande Fratello VIP era atteso come uno degli appuntamenti televisivi più forti del 2026, ma qualcosa sembra essere cambiato nei piani di Mediaset. Si legge su 361magazine.com
Grande Fratello Vip, il reality di Signorini rinviato e ridotto: quando andrà in onda - Alfonso Signorini dovrà attendere ancora per tornare in onda: ecco a quando è stato rinviato il suo GF Vip, in caso di cast convincente ... Segnala dilei.it
Isola dei Famosi prima del GF Vip: Mediaset cambia i piani e riorganizza la stagione dei reality - Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la rete avrebbe deciso di scaglionare le messa in onda dei reality più forti — Grande Fratello, Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip — in modo da offrire ... Lo riporta comingsoon.it