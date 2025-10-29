Grande Fratello Rasha rimprovera i coinquilini | la motivazione
Grande Fratello, Rasha rimprovera tutti i suoi coinquilini a causa del rumore notturno, le dichiarazioni. Al Grande Fratello, la convivenza inizia a pesare. Diversi inquilini di notte preferiscono organizzare scherzi, giochi e creare rumore e fastidio a chi invece preferisce dormire. Questa volta Rasha ha deciso di mettere tutti i puntini sulle "i" rimproverando i coinquilini. La concorrente ha dichiarato: "Io la prendo come mancanza di rispetto" dichiara e aggiunge "Non è giusto che io dormo quando decidete voi. Non è giusto". Grazia interviene replicando: "Ognuno ha dato il suo contributo.
GF, il rimprovero di Rasha per gli schiamazzi: 'Non potete fare così tutte le sere' - Infastidita dagli schiamazzi notturni, Rasha Younes ha bacchettato i coinquilini che, durante la nottata, non le hanno permesso di dormire ... Lo riporta it.blastingnews.com
Rasha Younes contro alcuni inquilini - Avendo trascorso una notte insonne a causa dei rumori notturni, Rasha rimprovera i suoi coinquilini per la scarsa attenzione e finisce per scontrarsi con Mattia ... Riporta grandefratello.mediaset.it
