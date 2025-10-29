Grande Fratello Matteo Azzali torna sui social dopo l' eliminazione | È stato un viaggio incredibile
A distanza di alcune ore dalla sua eliminazione dal gioco, l'ex pugile Matteo Azzali è tornato sui social per fare un bilancio della sua esperienza al Grande Fratello e ringraziare tutti per il sostegno ricevuto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Leggi anche questi approfondimenti
Flaminia sul rapporto con la famiglia: “Un abbraccio in più mi avrebbe fatto piacere” #GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X
"Chi può capire cosa sto provando? Nessuno. L'unica persona che viveva per me a cui potevo appoggiarmi era mia madre, io l'ho persa" Anita Mazzotta è crollata in lacrime nella casa del Grande Fratello, sopraffatta dal dolore per la perdita della madre. Vai su Facebook
Grande Fratello, Matteo Azzali è stato eliminato: tre concorrenti in nomination - Matteo Azzali è stato eliminato nella puntata del 27 ottobre del Grande Fratello. Lo riporta fanpage.it
Grande Fratello: Matteo va KO. Il pugile è il nuovo eliminato. Nomination, bacio tossico e pagelle - Tutto sulla diretta numero 5 del Grande Fratello 2025. Da msn.com
Grande Fratello, Matteo Azzali eliminato - Grande Fratello, nella puntata di ieri sera, lunedì 27 ottobre, è stato eliminato dalla Casa il concorrente parmigiano Matteo Azzali. Da gazzettadiparma.it