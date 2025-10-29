Grande Fratello Matteo Azzali torna sui social dopo l' eliminazione | È stato un viaggio incredibile

Comingsoon.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di alcune ore dalla sua eliminazione dal gioco, l'ex pugile Matteo Azzali è tornato sui social per fare un bilancio della sua esperienza al Grande Fratello e ringraziare tutti per il sostegno ricevuto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello matteo azzali torna sui social dopo l eliminazione 200 stato un viaggio incredibile

© Comingsoon.it - Grande Fratello, Matteo Azzali torna sui social dopo l'eliminazione: "È stato un viaggio incredibile"

