Grande Fratello i concorrenti scoprono le opinioni del pubblico Le reazioni
Grande Fratello, in Casa arriva un comunicato: i concorrenti scoprono le opinioni del pubblico da casa. Al Grande Fratello nelle ultime ore é arrivato un comunicato. I concorrenti hanno scoperto attraverso il gioco “Dicono di te” le opinioni rilasciate dal pubblico da casa. Giulia e Grazia leggono il comunicato: “Oggi 29 ottobre è l’Internet Day. Per festeggiarlo degnamente avrete la possibilità di scoprire cosa pensano di voi i fan dei social. Un suono mandato in diffusione dal Grande Fratello annuncerà la comparsa di un messaggio sul led del salone. Ogni messaggio sarà una frase scritta da un utente dei social rivolta a uno dei concorrenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
