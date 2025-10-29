GPS docenti saranno aggiornate nel 2026 con Ordinanza continuità docente sostegno confermata ruoli anche da prima fascia sostegno NOVITA’
Il decreto Scuola n. 1272025, approvato definitivamente alla Camera il 28 ottobre, presenta delle novità per supplenze e ruoli a.s. 20262027. Alcune sono solo "tecniche", altre invece introducono delle proroghe importanti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Saranno oltre cento tra studenti, docenti e dirigenti scolastici molisani a rappresentare la regione al Giubileo del mondo educativo...
Supplenze brevi e saltuarie: docenti sono esclusi dalla Carta del Docente.
Scuola, i docenti assunti dal 2020/2021 saranno depennati dalle Gps - Dall'anno scolastico 2020/2021 è vigente una nuova norma che prevede il depennamento dei docenti neo-
Docenti di sostegno, firmato il decreto per le assunzioni da Gps - ll ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che disciplina le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati per l'insegnamento agli alunni con ...
Scuola, Gps: 700mila docenti per il rinnovo, ci si può inserire in più graduatorie - Il rinnovo delle Graduatorie per le supplenze dei docenti precari della scuola passa per una nuova ordinanza del ministero dell'Istruzione in arrivo dopo l'emendamento al decreto "Sostegni-