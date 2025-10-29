Google fa felici bar e ristoranti con una novità per pubblicizzare gli eventi
Nelle scorse ore il team di Google ha annunciato che la funzione What's Happening è disponibile in più Paesi L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
News recenti che potrebbero piacerti
Cosa Dicono di Noi? Su Google Giorgia ci racconta come ha superato la paura del #dentista con Alfadental. Grazie Giorgia, siamo felici che tu abbia superato le tue paure! #cagliari #iglesias - facebook.com Vai su Facebook