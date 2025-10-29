Google accordo con gli Usa | centrale nucleare per l’IA
Google ha annunciato di aver stretto un accordo l’utility americana NextEra Energy per riaprire la centrale nucleare per fornire energia all’IA. Un passo importante che mostra la crescente domanda per l’Intelligenza Artificiale. CENTRALE NUCLEARE PER L’IA – L’accordo prevede la riapertura della centrale elettrica Duane Arnold, in Iowa, chiusa nel 2020 e che tornerà nuovamente attiva . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
? L'utility americana NextEra Energy e Google hanno siglato un accordo per riavviare la centrale nucleare di Duane Arnold, in Iowa. Lo scopo del gigante del tech è usare l'impianto per alimentare le infrastrutture dell'intelligenza artificiale : ANSA/ CHRIST Vai su Facebook
#Google e #Anthropic hanno annunciato un accordo sul cloud del valore di decine di miliardi di dollari: l'azienda di intelligenza artificiale avrà accesso a un massimo di un milione di Tensor Processing Unit (TPU) personalizzate da Google. L'accordo aggiung - X Vai su X
Google, piano per riaprire centrale nucleare in Iowa per alimentare l’intelligenza artificiale - L’utility americana NextEra Energy e Google hanno siglato un accordo per riavviare la centrale nucleare di Duane Arnold, in Iowa. Lo riporta ilsole24ore.com
Google firma accordo per riaprire centrale nucleare in Iowa, acquisterà energia per IA - L'industria nucleare sta vivendo una rinascita, spinta da un'enorme crescita della domanda di energia, mentre le grandi aziende tecnologiche cercano fonti di energia pulita per alimentare i loro data ... msn.com scrive
Google riapre una centrale nucleare per "nutrire" i data center di Ai - Il colosso di Mountain View ha raggiunto l'accordo con il gruppo americano NextEra Energy per la riapertura del Duane Arnold Energy Center, un impianto situato a Palo Alto, in Iowa, chiuso dal 2020 ... Riporta today.it