Gonzalo Garcìa e il Real Madrid | storia pronta a tramontare nonostante la buona estate La situazione attuale

Gonzalo García, giovane talento del Real Madrid, si trova a un bivio nella sua carriera. Dopo aver brillato nel Mondiale per Club siglando 4 gol, i suoi minuti con la prima squadra del Real Madrid si sono drasticamente ridotti con .

