Golfista amatoriale debutta tra i professionisti solo per il cognome | è Kai la nipote di Donald Trump

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al prossimo "The Annika" di novembre, uno degli eventi più importanti nel calendario autunnale del tour femminile nonché inserito nel circuito ufficiale dell'LPGA Tour, parteciperà anche Kai Trump, la nipote del Presidente Donald. Golfista amatoriale e dalla pessima posizione in ranking, debutterà comunque nel mondo professionistico. Per un dichiarato intento propagandistico: "La sua presenza sarà utile per fare avvicinare i giovani a questo sport". 🔗 Leggi su Fanpage.it

