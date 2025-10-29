Golfista amatoriale debutta tra i professionisti solo per il cognome | è Kai la nipote di Donald Trump
Al prossimo "The Annika" di novembre, uno degli eventi più importanti nel calendario autunnale del tour femminile nonché inserito nel circuito ufficiale dell'LPGA Tour, parteciperà anche Kai Trump, la nipote del Presidente Donald. Golfista amatoriale e dalla pessima posizione in ranking, debutterà comunque nel mondo professionistico. Per un dichiarato intento propagandistico: "La sua presenza sarà utile per fare avvicinare i giovani a questo sport". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
LA NUOVA PUNTATA (#544), del nostro magazine settimanale dedicato al golf amatoriale, visibile in TV IN CHIARO sul digitale terrestre ( http://golftelevision.tv/dove-vederci/ ), è già disponibile anche "FREE ON DEMAND" sul nostro sito e sul canale YouTube Vai su Facebook
Golfista amatoriale, debutta tra i professionisti solo per il cognome: è Kai, la nipote di Donald Trump - Al prossimo "The Annika" di novembre, uno degli eventi più importanti nel calendario autunnale del tour femminile nonché inserito nel circuito ... Segnala fanpage.it