Golf Rolex Grand Final | tre italiani in gara a Maiorca Diretta su Sky e NOW
Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre il gran finale della Road to Mallorca sul percorso di Alcanada. In palio 20 carte per il DP World Tour 2026. Si chiude la stagione della Road to Mallorca con il Rolex Grand Final supported by The R&A, appuntamento decisivo del golf europeo. Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre, il Club de Golf Alcanada di Port d’Alcúdia, a Maiorca, ospiterà l’evento che mette in palio le venti carte per il DP World Tour 2026 destinate ai migliori della classifica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Approfondisci con queste news
HotelPlanner Tour: Paratore, Celli (nella foto) e Mazzoli puntano in alto nel Rolex Grand Final. I due romani dal 30 ottobre al 2 novembre in Spagna per vincere l’ordine di merito Il lombardo proverà invece a inseguire una delle 20 ‘carte’ piene per il DP World - X Vai su X
Domenica 26.10.2025 Finale Froggy Tour 2025 Iscrizioni aperte online sul portale Chronogolf del GCPA Vai su Facebook
Golf, Rolex Grand Final: tre italiani in gara a Maiorca. Diretta su Sky e NOW - Si chiude la stagione della Road to Mallorca con il Rolex Grand Final supported by The R&A, appuntamento decisivo del golf europeo. Segnala sportface.it
Golf, HotelPlanner Tour: Paratore, Celli e Mazzoli puntano in alto al Grand Final - Renato Paratore e Filippo Celli per vincere l'ordine di merito, Stefano Mazzoli per conquistare una delle 20 'carte' piene per il DP World Tour ... sportmediaset.mediaset.it scrive
Rolex Grand Final: Field, prize money, tee times, how to watch, what's at stake - This is everything you need to know as the HotelPlanner Tour reaches its conclusion at Club de Golf Alcanada in Spain. golfmagic.com scrive