Golf Rolex Grand Final | tre italiani in gara a Maiorca Diretta su Sky e NOW

Golf Rolex Grand Final | tre italiani in gara a Maiorca

Sportface.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre il gran finale della Road to Mallorca sul percorso di Alcanada. In palio 20 carte per il DP World Tour 2026. Si chiude la stagione della Road to Mallorca con il Rolex Grand Final supported by The R&A, appuntamento decisivo del golf europeo. Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre, il Club de Golf Alcanada di Port d’Alcúdia, a Maiorca, ospiterà l’evento che mette in palio le venti carte per il DP World Tour 2026 destinate ai migliori della classifica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

