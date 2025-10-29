Golf Paratore e Celli per chiudere in bellezza nel Challenge Tour Grand Final Mazzoli vuole il pass per il DP World Tour

I migliori golfisti del Challenge Tour si congedano dalla stagione cimentandosi nel Challenge Tour Grand Final. A Maiorca (Spagna) l’evento riservato ai primi 45 del ranking stagionale, con la carta per la prossima stagione del DP World Tour assegnata a coloro che ultimeranno l’annata tra i migliori 20 della classifica stagionale. Diversi atleti sperano di festeggiare proprio nella città delle Isole Baleari, altri invece sono già certi di aver centrato l’obiettivo. Già sicuri del balzo nel circuito maggiormente prestigioso Renato Paratore e Filippo Celli. Gli azzurri si sono aggiudicati rispettivamente tre ed un torneo nell’arco di questo 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Paratore e Celli per chiudere in bellezza nel Challenge Tour Grand Final, Mazzoli vuole il pass per il DP World Tour

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

HotelPlanner Tour: Paratore, Celli (nella foto) e Mazzoli puntano in alto nel Rolex Grand Final. I due romani dal 30 ottobre al 2 novembre in Spagna per vincere l’ordine di merito Il lombardo proverà invece a inseguire una delle 20 ‘carte’ piene per il DP World - X Vai su X

DP World Tour - Dal 16 al 19 ottobre 2025, il DP World Tour torna in India con il DP World India Championship, in programma sul percorso del Delhi Golf Club. Il field, di altissimo livello, include campioni come Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Viktor Hovland e Vai su Facebook

Golf, Paratore e Celli per chiudere in bellezza nel Challenge Tour Grand Final, Mazzoli vuole il pass per il DP World Tour - I migliori golfisti del Challenge Tour si congedano dalla stagione cimentandosi nel Challenge Tour Grand Final. Come scrive oasport.it

Golf, HotelPlanner Tour: Paratore, Celli e Mazzoli puntano in alto al Grand Final - Renato Paratore e Filippo Celli per vincere l'ordine di merito, Stefano Mazzoli per conquistare una delle 20 'carte' piene per il DP World Tour ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Il grande ritorno di Paratore: vince in Cina e vola nel DP World Tour - Terzo successo nel 2025 per il golfista italiano che ha battuto al playoff Steinlechner e ha ottenuto la qualificazione diretta al livello superiore del circuito europeo ... Da gazzetta.it