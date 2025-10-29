Gol Zaniolo | doccia gelata per la Juventus il 10 dei friulani batte Di Gregorio con un mancino chirurgico

Gol Zaniolo, beffa per la Juventus: i friulani pareggiano i conti nel recupero del primo tempo, l’ex Roma batte Di Gregorio. La partita sembrava essersi messa in discesa, ma la  Juventus  finisce il primo tempo con l’amaro in bocca. L’ Udinese  ha trovato il gol del pareggio  nel primo dei tre minuti di recupero  concessi dall’arbitro, gelando l’Allianz Stadium. A firmare la rete dell’1-1 è stato  Nicolò Zaniolo, che ha punito una disattenzione della difesa bianconera. Juve Udinese: la cronaca del pareggio. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Dusan Vlahovic su rigore dopo appena 5 minuti, la Juventus sembrava in controllo della partita, pur senza creare enormi occasioni da gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

