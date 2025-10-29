Gol Inter Fiorentina 2-0 una magia di Sucic lascia a terra due difensori viola e insacca il raddoppio!
Inter News 24 Gol Inter Fiorentina è stata la sorpresa Sucic ad insaccare la rete del 2-0 contro la Fiorentina! La rete del centrocampista croato. L’Inter trova il 2-0 contro la Fiorentina grazie a una magia di Luka Sucic! Il centrocampista croato, al 73’, firma un gol da antologia con una giocata d’alta scuola che infiamma San Siro. Dopo uno slalom elegante in piena area di rigore, Sucic si libera di due difensori viola con una splendida giocata di suola, rientra sul destro e batte David De Gea con un tocco preciso sotto la traversa. Una rete che unisce tecnica, freddezza e classe, confermando il talento del giovane croato, titolare oggi al posto dell’infortunato Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Internews24.com
