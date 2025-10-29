Gol Gatti | incornata vincente del difensore bianconero lo Stadium può tornare a fare festa Juventus di nuovo avanti con l’Udinese

Gol Gatti, la Juventus torna avanti: il difensore della Vecchia Signora risolve una mischia in area e fa esplodere l’Allianz Stadium. La Juventus torna avanti! Dopo la beffa del pareggio subito nel recupero del primo tempo, la squadra guidata ad interim da Massimo Brambilla trova la forza di reagire e sigla il gol del 2-1 contro l’Udinese. A far esplodere di gioia l’Allianz Stadium è l’uomo meno atteso, ma forse il più grintoso: Federico Gatti. Juve Udinese: la zampata di Gatti. La rete del nuovo vantaggio bianconero arriva sugli sviluppi di un cross dalla sinistra a spiovere nell’area di rigore friulana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

