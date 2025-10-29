La sciatrice Sofia Goggia si sta preparando alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’intervista al Corriere della Sera. L’intervista a Goggia. La storica italo-austriaca Roberta Rio ha messo a punto «l’effetto topofilia», metodo scientifico con cui risvegliamo il legame con i luoghi del cuore. Per i latini era il «genius loci». Quello di Sofia Goggia sta a Cortina? « Probabilmente sì, ma in realtà lo colloco tra Cortina, posto di grandi gioie, e la mia Bergamo ». Però Cortina le ha anche riservato momenti duri, come l’incidente che ha messo a rischio la presenza ai Giochi 2022. « Non penso minimamente a quella caduta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Goggia: «Gareggerò ancora fino al 2027, poi si vedrà. Vivo per il potenziale ancora inespresso»