Gmail 180 milioni di account violati | i nostri dati sono tutti in pericolo ecco come evitare guai

Nelle ultime ore è apparsa una notizia in rete che ha spaventato un po’ tutti anche in Italia, 180 milioni di account di Gmail violati con i nostri dati in pericolo. Ecco cosa fare per non avere problemi. I rischi sono chiari ed evidenti e tra questi non rientrano solo dati sensibili, ma anche conti. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Gmail, 180 milioni di account violati: i nostri dati sono tutti in pericolo, ecco come evitare guai

