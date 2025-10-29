Gli Usa mi hanno revocato il visto | la denuncia del premio Nobel nigeriano Wole Soyinka

Visto per gli Stati Uniti revocato a Wole Soyinka, primo autore africano a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1986. La motivazione, forse, va cercata nel paragone “ Donald Trump come Idi Amin ” che lo scrittore ha fatto tempo fa. Il 23 ottobre, il premio Nobel si è visto recapitare a casa una lettera da parte del consolato statunitense di Lagos, in Nigeria, che gli chiedeva di “prendere un appuntamento e di portare il suo passaporto per la cancellazione fisica del visto”. “Una curiosa lettera d’amore ” l’ha definita il premio Soyinka, parlando con i cronisti. Ma, ha continuato, “voglio rassicurare il consolato USA che sono molto contento della revoca del visto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli Usa mi hanno revocato il visto”: la denuncia del premio Nobel nigeriano Wole Soyinka

