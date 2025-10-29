Gli umanoidi entrano in casa | ecco Neo robot per le faccende domestiche da 17mila euro

Repubblica.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crescono i robot progettati per dare una mano in casa. Neo arriva dalla Norvegia, ha un aspetto amichevole ed è pensato per rassettare, passare l’aspirapolvere e innaffiare le piante. Ma per operazioni più complesse ha ancora bisogno di un aiuto umano. 🔗 Leggi su Repubblica.it

