Gli umanoidi entrano in casa | ecco Neo robot per le faccende domestiche da 17mila euro
Crescono i robot progettati per dare una mano in casa. Neo arriva dalla Norvegia, ha un aspetto amichevole ed è pensato per rassettare, passare l’aspirapolvere e innaffiare le piante. Ma per operazioni più complesse ha ancora bisogno di un aiuto umano. 🔗 Leggi su Repubblica.it
