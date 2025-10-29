La scorsa notte, l’esercito israeliano ha attaccato ancora una volta la Striscia di Gaza. Stando a quanto riportato dalle autorità locali, almeno 104 persone hanno perso la vita. Il raid ha colpito le città di Gaza e Beit Lahia nel nord della Striscia, Bureij e Nuseirat nel centro, e Khan Yunis nel sud; tra gli edifici interessati ci sono anche condomini residenziali e scuole. Donald Trump sapeva dell’imminente attacco a Gaza. Israele sostiene che Hamas abbia violato il cessate il fuoco e gli accordi raggiunti all’inizio del mese. Ha giustificato così il nuovo bombardamento, affermando di aver reagito alle provocazioni del gruppo islamista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli ultimi bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza sono costati la vita a oltre cento persone