Gli studenti dell' Istituto Aliotti incontrano il batterista dei The Ramones
Arezzo, 29 ottobre 2025 – : un pomeriggio di musica in inglese. Questo pomeriggio gli studenti della Scuola secondaria di primo grado Aliotti hanno vissuto un'esperienza unica nell'ambito del progetto di potenziamento della lingua inglese. Ospite d'eccezione il batterista della leggendaria band punk The Ramones che si è prestato a un'intervista condotta in lingua inglese dagli stessi ragazzi. L'incontro ha rappresentato un'occasione altamente formativa durante la quale gli studenti hanno potuto mettere in pratica le proprie competenze linguistiche in un contesto autentico e stimolante dialogando con uno dei protagonisti della storia della musica internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
