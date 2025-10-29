Gli Stranobakkano compongono il nuovo inno del Terranuova Traiana

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Il Terranuova Traiana avrà presto un nuovo inno e a firmarlo saranno gli Stranobakkano, la band guidata da Alberto Checchi, voce e frontman del gruppo valdarnese che ha le proprie radici proprio nel comune di Terranuova Bracciolini. L'idea è nata da una promessa tra amici: il Direttore generale dei biancorossi Simone Finocchi, qualche mese fa, aveva lanciato la sfida a Checchi: "Se restiamo in Serie D, fai l'inno della Terranuovese". Detto, fatto. Con la salvezza arrivata nella passata stagione, la scorsa settimana gli Stranobakkano sono entrati nello studio di Ronny Aglietti a Monte San Savino per registrare il brano che accompagnerà i biancorossi in questa stagione.

