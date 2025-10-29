Gli Stati Uniti schierano il più grande dispiegamento militare davanti al Venezuela | Probabile attacco missilistico

La tensione nell’area dei Caraibi si mantiene estremamente alta, ben oltre il timore suscitato dal passaggio del violento uragano Melissa. Le mosse strategiche degli Stati Uniti, in particolare il dispiegamento di forze navali ordinato dal Presidente Donald Trump di fronte alle coste del Venezuela, hanno raggiunto livelli storici. Con l’imminente arrivo della mega-portaerei USS Gerald Ford, l’accumulo di mezzi è già stato classificato come il più imponente nella storia delle Forze armate Usa dai tempi della prima Guerra del Golfo (1990-1991), secondo un’analisi approfondita condotta dagli esperti del Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

