Gli Stati Uniti schierano il più grande dispiegamento militare davanti al Venezuela | Probabile attacco missilistico
La tensione nell’area dei Caraibi si mantiene estremamente alta, ben oltre il timore suscitato dal passaggio del violento uragano Melissa. Le mosse strategiche degli Stati Uniti, in particolare il dispiegamento di forze navali ordinato dal Presidente Donald Trump di fronte alle coste del Venezuela, hanno raggiunto livelli storici. Con l’imminente arrivo della mega-portaerei USS Gerald Ford, l’accumulo di mezzi è già stato classificato come il più imponente nella storia delle Forze armate Usa dai tempi della prima Guerra del Golfo (1990-1991), secondo un’analisi approfondita condotta dagli esperti del Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Uno studio dello Skeptic Research Center rivela che la Generazione Z degli Stati Uniti tende a identificarsi con il disagio mentale più delle generazioni precedenti, trasformando le difficoltà psicologiche in parte della propria identità. Ma i giovani non sarebber Vai su Facebook
Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, hanno pregato al Monte del Tempio, a Gerusalemme, pochi giorni dopo aver contribuito a mediare l'accordo tra Israele e H - X Vai su X
Stati Uniti, il governo dichiara lo «shutdown»: «In 800 mila subito sospesi dal lavoro, senza paga». Cosa succede adesso - Gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in «shutdown» a mezzanotte di oggi, 1 ottobre (ora di Washington, in Italia le 6): significa che a causa dell'impasse nella approvazione della legge di ... Da corriere.it