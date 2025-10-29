Gli Stati Uniti riducono la presenza militare nell’Est Europa
Gli Stati Uniti ritireranno migliaia di soldati dalle basi militari americane in Romania, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria. La notizia, riportata dal sito rumeno G4Media.ro, è stata poi confermata da Bucarest. La decisione della Casa Bianca è stata comunicata lunedì 27 ottobre nell’ambito del quadro ufficiale della Nato: ha effetto immediato, ma teoricamente il Congresso può ancora modificarla. La spiegazione del ministero della Difesa rumeno. Come detto, il ridimensionamento Usa (almeno in Romania) è stato confermato da Bucarest. Il ministero della Difesa con una nota ha spiegato che «la decisione degli Stati Uniti è quella di sospendere la rotazione in Europa di una brigata che aveva elementi in diversi Paesi della Nato». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
ULTIM'ORA - Gli Stati Uniti spostano la loro flotta nel Mar dei Caraibi Vai su Facebook
La secessione “soft” che frantuma gli Stati Uniti - X Vai su X
Gli Stati Uniti riducono la presenza militare nell’Est Europa - Gli Stati Uniti hanno deciso di ridurre il numero dei soldati nelle basi in Romania, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria. Segnala msn.com
Bucarest conferma,Usa ridurranno presenza fronte orientale - Gli Stati Uniti hanno informato la Romania e i suoi alleati che ridurranno parte delle loro truppe schierate sul fronte orientale dell'Europa: lo ha annunciato il ministero ... Si legge su msn.com
Gli Usa ridurranno la presenza militare sul fronte orientale europeo - Media, raid russo su ospedale pediatrico a Kherson, bimbi feriti (ANSA) ... Riporta ansa.it