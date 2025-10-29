Gli Stati Uniti riducono la presenza militare nell’Est Europa

Gli Stati Uniti ritireranno migliaia di soldati dalle basi militari americane in Romania, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria. La notizia, riportata dal sito rumeno G4Media.ro, è stata poi confermata da Bucarest. La decisione della Casa Bianca è stata comunicata lunedì 27 ottobre nell’ambito del quadro ufficiale della Nato: ha effetto immediato, ma teoricamente il Congresso può ancora modificarla. La spiegazione del ministero della Difesa rumeno. Come detto, il ridimensionamento Usa (almeno in Romania) è stato confermato da Bucarest. Il ministero della Difesa con una nota ha spiegato che «la decisione degli Stati Uniti è quella di sospendere la rotazione in Europa di una brigata che aveva elementi in diversi Paesi della Nato». 🔗 Leggi su Lettera43.it

