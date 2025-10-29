Gli Stati Uniti riducono la loro presenza militare in Europa orientale
Gli Stati Uniti ridurranno la loro presenza militare in Europa orientale, ha annunciato il 29 ottobre la Romania, uno dei paesi interessati, in un momento in cui la guerra in Ucraina continua a imperversare. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
