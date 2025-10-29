Gli smartphone diventano sensori sismici | lo studio dell’Università di Bergamo per l’allerta dei terremoti
Bergamo, 29 ottobre 2025 – Nuovo utilizzo per gli smartphone: i telefonini dei cittadini possono diventare sensori sismici ed essere utilizzati per ottenere mappe ad alta risoluzione spaziale degli effetti nel suolo dopo un terremoto. Lo indicano i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications da Francesco Finazzi, dell 'Università di Bergamo, con Fabrice Cotton, del tedesco Helmholtz Centre for Geosciences, e Remy Bossu, dello European- Mediterranean Seismological Centre in Francia. Grazie agli accelerometri integrati, gli stessi sensori che consentono di giocare in modo interattivo, gli smartphone sono in grado di misurare le vibrazioni indotte dalle onde sismiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
