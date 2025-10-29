Jannik Sinner non ha fatto nulla per nascondere il suo disappunto: nel video si può vedere chiaramente la reazione del campione italiano. Dopo la sconfitta subita nella finale degli US Open da Carlos Alcaraz, che ha causato anche il sorpasso del rivale spagnolo al primo posto della classifica ATP, Jannik Sinner si è subito rialzato ed è tornato a vincere. Il numero 2 al mondo ha conquistato i tornei di Pechino e Vienna, mentre a Shanghai ha dovuto abbandonare il match contro Griekspoor a causa dei crampi. Ora il suo obiettivo è cercare di finire al meglio la stagione, magari alzando il trofeo anche nel Masters 1000 di Parigi e alle ATP Finals di Torino. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Gli hanno tolto il sorriso, Sinner è una furia: incastrato dal video