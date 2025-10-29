Gli farò un assegno Garlasco nuove intercettazioni riaprono il caso Sempio
La riapertura del caso di Garlasco riporta alla ribalta una vicenda che sembrava ormai archiviata. A otto anni dall’ultima chiusura, nuove intercettazioni e indizi riaccendono i riflettori sull’indagine legata all’omicidio di Chiara Poggi, spingendo la Procura di Brescia a indagare su possibili irregolarità nella precedente inchiesta riguardante Andrea Sempio. Al centro dell’attenzione c’è l’ex procuratore di Pavia, oggi indagato per corruzione in atti giudiziari. La nuova intercettazione che cambia le carte in tavola. Durante la puntata del 29 ottobre di Mattino 5, condotta da Federica Panicucci su Canale 5, è stata resa pubblica un’intercettazione inedita datata 10 febbraio 2017. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Garlasco, nuova intercettazione choc: i genitori di Sempio parlano di migliaia di euro. Si mette male, a chi erano destinati (VIDEO) Vai su Facebook
«A Garlasco la storia non finisce mai. Dopo i motel, gli assegni e i soldi spariti… adesso c’è un carabiniere arrestato. E nelle intercettazioni dice: “Il pm va in pensione e forse lo uccido.”» https://youtube.com/shorts/sOdGz4B2GQs?si=mLWWDE-Xniu604Eu… - X Vai su X
Garlasco, spunta un’audio indedito del padre di Sempio: "Farò un assegno da 7mila euro, non ce la facciamo più" - Caso Garlasco, Mattino Cinque diffonde un audio inedito del 2017: il padre di Andrea Sempio parla di un assegno da 7mila euro. Riporta affaritaliani.it
Delitto di Garlasco: a che punto siamo con le nuove indagini - L'inchiesta sul delitto di Garlasco è diventato per gran parte dell’opinione pubblica un ginepraio: se fin dall’inizio di queste nuove indagini a carico di Andrea Sempio, partite a marzo 2025, i modi ... Scrive ilgiornale.it
Garlasco, il giorno del Riesame: appunti, contanti e tutte le nuove ombre sul caso Poggi - Oggi a Brescia si discute il Riesame “118 stesa sul pavimento in fondo alle scale Stasi chiama cc 12- panorama.it scrive