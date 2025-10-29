Gli farò un assegno Garlasco intercettazione ai genitori di Sempio | si parla di migliaia di euro

La riapertura del caso di Garlasco ha riportato alla luce una vicenda che sembrava ormai sepolta sotto anni di silenzio e carte processuali. A otto anni dall’ultima archiviazione, nuove intercettazioni e nuovi indizi stanno rimettendo tutto in discussione, spingendo la Procura di Brescia ad approfondire le possibili irregolarità che avrebbero accompagnato la chiusura dell’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio. L’attenzione si concentra soprattutto sul ruolo dell’ex procuratore di Pavia, ora indagato per corruzione in atti giudiziari, e sui rapporti sospetti che avrebbe intrattenuto con la famiglia del 37enne, tornato al centro del caso dell’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it