Gli avversari Andreoletti pensa a qualche cambio | Troppe tre partite in soli sei giorni
"Lo Spezia è una squadra fisica e cinica, dovremo avere il coraggio di gestire la palla con qualità". Così il tecnico del Padova Matteo Andreoletti (nella foto). "Di sicuro non sottovaluteremo una squadra che pochi mesi fa ha sfiorato la Serie A e farà una grande prestazione supportata dai suoi tifosi". Il giovane allenatore dei veneti si è anche soffermato sul poco tempo a disposizione per recuperare le energie: "Siamo l’unica squadra in B a giocare 3 partite in 6 giorni. Lo Spezia ha avuto 24 ore in più per recuperare e sono ore importanti. In queste condizioni è complicato preparare la gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
