Gli avversari Andreoletti pensa a qualche cambio | Troppe tre partite in soli sei giorni

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Lo Spezia è una squadra fisica e cinica, dovremo avere il coraggio di gestire la palla con qualità". Così il tecnico del Padova Matteo Andreoletti (nella foto). "Di sicuro non sottovaluteremo una squadra che pochi mesi fa ha sfiorato la Serie A e farà una grande prestazione supportata dai suoi tifosi". Il giovane allenatore dei veneti si è anche soffermato sul poco tempo a disposizione per recuperare le energie: "Siamo l’unica squadra in B a giocare 3 partite in 6 giorni. Lo Spezia ha avuto 24 ore in più per recuperare e sono ore importanti. In queste condizioni è complicato preparare la gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

gli avversari andreoletti pensa a qualche cambio troppe tre partite in soli sei giorni

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari. Andreoletti pensa a qualche cambio: "Troppe tre partite in soli sei giorni»

Altri contenuti sullo stesso argomento

avversari andreoletti pensa qualcheGli avversari. Andreoletti pensa a qualche cambio: "Troppe tre partite in soli sei giorni» - "Lo Spezia è una squadra fisica e cinica, dovremo avere il coraggio di gestire la palla con qualità". Secondo sport.quotidiano.net

avversari andreoletti pensa qualchePadova, mister Andreoletti: «A Spezia un passaggio importante per la nostra crescita» - Dopo il pari di domenica contro la Juve Stabia all'Euganeo, biancoscudati nuovamente in campo per la trasferta della decima giornata di campionato contro al Picco di La Spezia. Da padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Avversari Andreoletti Pensa Qualche