Gli anziani sono ostaggio della tecnologia

Chi scrive è una nonnetta imbufalita. Ora opero nel volontariato e aiuto persone che dovendo rapportarsi con la tecnologia si trovano in difficoltà. Aiutare una persona fragile a contattare una compagnia telefonica per un problema è stata un’impresa titanica: bisogna dialogare con un computer. Attesa 55 minuti. Poi tutto è stato sistemato in 3 minuti. La tecnologia va bene se aiuta le persone non se discrimina. Diana Zanetti Risponde Beppe Boni La tecnologia unisce, la tecnologia divide. Sembra un paradosso e invece c’è un fondo di realtà. Tra app e risponditori elettronici il mondo ha preso una direzione precisa dove, anche grazie alla onnipresente intelligenza artificiale, si parla sempre meno con le persone e sempre più con le macchine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it