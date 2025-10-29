Gli angeli dei trapianti festeggiano un nuovo record | 15mila missioni compiute

Firenze, 29 ottobre, 2025 – Un nuovo, grande traguardo per un’associazione che è un vanto di Firenze e della Toscana: il Nucleo operativo di protezione civile Nopc ha tagliato il traguardo delle 15mila missioni compiute in giro per il mondo in poco più di 30 anni. Le sfide da vincere. Gli “ angeli dei trapianti ”, così li chiamano, sono specialisti della logistica dei trapianti: persone comuni che hanno imparato come si porta a termine una missione, che consiste nel partire per il punto di prelievo delle cellule necessarie per i trapianti di midollo nei malati di leucemia, farsi consegnare il “dono della vita”, conservarlo con cura alla giusta temperatura fino alla destinazione di consegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli angeli dei trapianti festeggiano un nuovo record: 15mila missioni compiute

