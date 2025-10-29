gli amatoriali fanno festa sfilano i protagonisti dei tornei

La sala conferenze del Parco del Conero di Sirolo ha fatto da cornice a una serata di festa e celebrazione del tennis amatoriale marchigiano, svoltasi venerdì 24 ottobre. L’evento, organizzato da Stefano Sampaolesi, responsabile del circuito City Tennis Tour, ha visto la partecipazione di decine di appassionati, dirigenti e istituzioni per le premiazioni finali del Circuito Senior & Lady Tour 2025. Sul palco sono saliti tutti gli iscritti al Master Finale Marche-Abruzzo, i vincitori delle varie classifiche a punti, i campioni Regionali Veterani Marche-Abruzzo e i dirigenti dei circoli affiliati che hanno organizzato le tappe dei tornei Senior, Young e Junior durante tutta la stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

