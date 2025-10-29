Gli acquerelli e e olii di Marina Piccioni rivelano Un mondo di colori al Centro della Pesa
A partire da sabato 8 e fino a domenica 30 novembre, la Galleria del Centro della Pesa ospita la mostra personale di Marina Piccioni dal titolo “Un mondo di colori”.L’esposizione, a ingresso libero, raccoglie una selezione di opere che raccontano oltre vent’anni di ricerca pittorica dell’artista. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
I minimi . Sono una serie di piccoli formati su carta, tela e tavola, usando acquerelli olii grafite o tempere, a volte estemporanei e visionari oppure dipinti dal vivo, come questo. Sopra il muro, un gatto Acquerello su carta Arches, 15 ottobre, cm 18 x 12. Disponib Vai su Facebook