Gli acquerelli e e olii di Marina Piccioni rivelano Un mondo di colori al Centro della Pesa

Riminitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da sabato 8 e fino a domenica 30 novembre, la Galleria del Centro della Pesa ospita la mostra personale di Marina Piccioni dal titolo “Un mondo di colori”.L’esposizione, a ingresso libero, raccoglie una selezione di opere che raccontano oltre vent’anni di ricerca pittorica dell’artista. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Acquerelli Olii Marina Piccioni