Roma, 29 ott. (Adnkronos) - “Il principio di rimettere in asse il nostro Paese, la sua vita democratica e la sua giustizia, evitando che la giurisdizione tracimi nell'amministrativo, è corretto. Un intervento bisognava farlo, ma bisognava farlo bene. Toccare punti che non sono stati toccati e non prendere scivoloni, come il sorteggio dei membri laici del Csm. Questo ddl Costituzionale è una grande occasione sprecata”. Così il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, capogruppo in commissione Giustizia, prendendo la parola durante la discussione generale al Ddl costituzionale sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Scalfarotto (Iv), 'grande occasione sprecata, riforma tocca aspetti marginali'