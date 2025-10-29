Giustizia | Scalfarotto Iv ' grande occasione sprecata riforma tocca aspetti marginali'
Roma, 29 ott. (Adnkronos) - “Il principio di rimettere in asse il nostro Paese, la sua vita democratica e la sua giustizia, evitando che la giurisdizione tracimi nell'amministrativo, è corretto. Un intervento bisognava farlo, ma bisognava farlo bene. Toccare punti che non sono stati toccati e non prendere scivoloni, come il sorteggio dei membri laici del Csm. Questo ddl Costituzionale è una grande occasione sprecata”. Così il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, capogruppo in commissione Giustizia, prendendo la parola durante la discussione generale al Ddl costituzionale sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Italia Viva. . In diretta dal Senato la dichiarazione di voto di Ivan Scalfarotto sul DL Giustizia Vai su Facebook
Primo panel a #DinAmicaMilano, la festa di @ItaliaVivaMil, sulla giustizia con @bobogiac, @Enrico__Costa e @PietroBussolati. - X Vai su X
Giustizia: Scalfarotto (Iv), 'grande occasione sprecata, riforma tocca aspetti marginali' - “Il principio di rimettere in asse il nostro Paese, la sua vita democratica e la sua giustizia, evitando che la ... iltempo.it scrive
Giustizia: Patuanelli (M5s), riforma è disegno politico per piegare istituzioni - "La riforma della giustizia viene presentata dal governo come un intervento per evitare i passaggi di carriera tra magistrati. Da agenzianova.com
Giustizia: La Russa, referendum? Leggo i sondaggi - Cosa attendersi dal referendum sulla riforma della giustizia "non tocca a me dirlo, ma io leggo i sondaggi", ha detto fuori dal palazzo ... Da agenzianova.com