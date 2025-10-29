Giustizia | Malan ' riforma non cambia tutto ma togliamo grande spazio a sistema correnti'
Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Oggi i magistrati sono troppo spesso soggetti alle correnti mentre devono essere soggetti alla legge. Il presidente La Russa credo abbia inteso dire questo: che la riforma non cambia tutto, i magistrati buoni che ci sono e sono tantissimi lavorano bene oggi e lavoreranno bene domani. Quelli che usano la giustizia per fini diversi dal rispetto della legge e della Costituzione magari continueranno a farlo". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, intervenendo a Start su Sky TG24. "Però togliamo un grande spazio a quel sistema per cui un magistrato quando ha in mente una sentenza pensa ‘questo mi mette in buona luce con la corrente che domina al Csm?'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
