Giustizia Gasparri | Saremo i primi a promuovere referendum

Iltempo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Forza Italia e i parlamentari del centrodestra saranno i primi a promuovere il referendum costituzionale per la conferma popolare della riforma della giustizia. Basta con le interferenze della politica nella magistratura, vogliamo una giustizia rapida, indipendente, rispettosa della sicurezza e dei diritti dei cittadini". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri al Tg2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

