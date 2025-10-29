Giuseppe e il gelato a due euro nel cuore di Roma | Mi immedesimo nelle famiglie italiane

“Mi immedesimo in loro, nelle famiglie. Quelle che vogliono prendersi un gelato, sono magari in cinque e non possono spendere venti euro. Qui con dieci una famiglia fa una pausa a basso prezzo. E di alta qualità”. Giuseppe, 64 anni portati benissimo, non è uno che si dà arie. Calmo, parla piano, con una leggera timidezza. La sua gelateria, semplice, antica, senza luci “sparate” e maxi coni messi all’esterno, si trova a Roma, in un quartiere molto turistico adiacente al Colosseo, il Celio. Volendo, dunque, potrebbe fare come tutte le gelaterie aperte come funghi nella capitale negli ultimi anni, dove un cono non costa meno di 3,5 euro e spesso va ben oltre, anche 5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

