Giuseppe Conte torna a Foggia | c' è piazza Mercato nel tour pugliese per sostenere i candidati del M5S

Dal 31 ottobre al 2 novembre il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Puglia per una serie di eventi e incontri sul territorio in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.Primo grande appuntamento venerdì 31 ottobre, a Foggia, dalle ore 17.30 in Piazza Mercato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

