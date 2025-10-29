Giuseppe Berutti Bergotto nuovo capo di Stato Maggiore della Marina Militare
Il consiglio dei ministri ha approvato la nomina dell’ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto come nuovo capo di Stato Maggiore della Marina Militare, su proposta del mMinistro della Difesa, Guido Crosetto, sentito il parere del capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. Berutti Bergotto assumerà il comando in successione all’ammiraglio Enrico Credendino, che ha guidato la Forza Armata dal 2021. Berutti Bergotto si è formato presso l’Accademia Navale di Livorno, specializzandosi in Scienze Marittime e Navali. Dopo gli esordi operativi sulle fregate Libeccio e Maestrale, ha ricoperto numerosi incarichi di comando. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
