Giumbini fa il dirigente Mi piace molto sto vicino a staff tecnico e atleti Differenze col passato? Oggi c’è meno sentimento Ciga is back | è l’uomo in più della Rebasket

"Ciga" is back. Luciano Giumbini, 68 anni, indimenticato giocatore della Pallacanestro Reggiana dal 1982 al 1988 (oltre a una parentesi nel 199091), è tornato al suo vecchio amore, la palla a spicchi, entrando nella dirigenza della Re-Basket 2000. È un piacere rivederla nel suo mondo. "Potremmo definirlo un ritorno al passato. Appena terminata la carriera da professionista, nel 1991, ho giocato in Promozione nel Basket Jolly, vincendo il campionato, poi ho allenato un paio di stagioni tra minibasket e Under 16, vedendo crescere tra gli altri Riccardo Cervi. Poi la mia attività di ristoratore mi ha assorbito completamente, avrei avuto bisogno di giornate più lunghe di 24 ore per riuscire a gestire tutto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

